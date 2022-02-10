"صور سيدات".. حيلة عصابة الأجانب للاستيلاء على أموال مرتادي مواقع التواصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

ضبطت مباحث الأموال العامة، تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص وسيدة "يحملان جنسية إحدى الدول " ، وآخر حاصل على دبلوم - مقيمين بالقاهرة، بتكوين تشكيلا عصابيا تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي والاستيلاء على أموالهم من خلال قيام الأول والثانية بإيهام ضحاياهم من خلال إرسال صور لسيدات يحملن الجنسيات الأجنبية والادعاء بحيازتهم لأموال يرغبون في إرسالها إلى داخل البلاد بقصد استثمارها وحين يقوم المجني عليهم بالتفاعل مع ذلك الأسلوب الاحتيالي عقب إيهامهم بحصولهم على نسبة مالية يقوم أفراد التشكيل بطلب مبالغ مالية لتسهيل إرسال تلك الشحنات إليهم كرسوم إدارية ومصاريف شحن بينما يقوم أحدهم بفتح حسابات بالبنوك وتلقى تلك المبالغ وتقسيمها فيما بين أفراد التشكيل العصابي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهم ، وبحوزتهم (4 هواتف محمولة - 2جهاز كمبيوتر محمول لاب توب - مبلغ مالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي) ، وبفحص الهواتف والأجهزة المضبوطة فنياً بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين احتوائها على (صفحات إلكترونية إحتيالية على مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت - محادثات نصية على العديد من برامج التواصل الاجتماعي بين المجني عليهم وأفراد التشكيل تؤكد نشاطهم الإجرامي - برامج خاصة بتعديل الصور تستخدم في تزوير بوالص الشحن بأسماء الضحايا تفيد شحن حقائب مؤمنة للبلاد - صور إيداعات نقدية من عدة أشخاص مصريين بمبالغ مالية مختلفة بلغ إجماليها مليون جنيه).

كما أمكن الاستدلال على 8 من المجني عليهم تعرضوا لوقائع نصب واحتيال من قبل المتهمين المذكورين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها مليون جنيه بذات الأسلوب الإجرامي.

وبمواجهة المتهمين أقروا جميعا بنشاطهم الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.