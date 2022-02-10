رئيس النيابة الإدارية يهنئ المستشار بولس فهمي برئاسة الدستورية العليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

هنأ المستشار عزت أبوزيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا بمناسبة تقلده منصبه القضائي الرفيع كرئيس للمحكمة.

وجاء في بيان الهيئة "نتمنى لسيادته دوام التوفيق والسداد في أداء المحكمة الدستورية العليا لرسالتها السامية التي تضطلع بها وفقًا لاختصاصها الدستوري كأحد أعرق المحاكم الدستورية في العالم بأسره".

صرَّح بذلك المستشار محمد سمير،

المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان اليوم الخميس.

وأدى المستشار بولس فهمي، اليمين القانونية أمام الرئيس السيسي أمس الأربعاء، كرئيس للمحكمة الدستورية العليا خلفا للمستشار سعيد مرعي.