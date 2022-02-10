بعد المداهمة.. ضبط 182 طن مستلزمات زراعية مغشوشة داخل 4 مصانع بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:
شنت إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والاشتراك مع الجهات المعنية بتوجيه حملة مكبرة استهدفت المصانع العشوائية التى تُدار بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن القليوبية.
وأسفرت جهودها عن ضبط 4 مصانع"بدون ترخيص" يتم خلالها إنتاج وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة والمقلدة والمصنعة من مواد خام مجهولة المصدر) وضبط المديرين المسئولين عنها، بلغ إجمالي المضبوطات التى أسفرت عنها نتائج الحملة ( 182,5 طن - 324 عبوة " أسمدة ومخصبات زراعية) مجهولة المصدر مغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.