بينها "مقرمشات وأغذية أطفال".. ضبط 70 طن أعلاف مجهولة المصدر في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:
شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بعدة حملات مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة الشرقية
وأسفرت جهودها فى مجال حماية الثروة الزراعية عن ضبط 10 قضايا اتجار في الأسمدة والمخصبات والمبيدات الزراعية والأدوية البيطرية بمضبوطات بلغت 21,8 طن و170 عبوة مخصبات زراعية – 4 أطنان أعلاف – 3720 عبوة أدوية بيطرية جميعها بدون ترخيص ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية.
وفي مجال حماية البيئة تم ضبط 2 مصنع عشوائي (لإنتاج وتداول الكيماويات لتصنيع المنظفات والمطهرات ولإنتاج وتعبئة الصبغات والأحبار بمضبوطات بلغت ( 33,5 طن مواد كيماوية لمنظفات ومطهرات وصبغات وأحبار) جميعها بدون مجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية.
وفي مجال المواد الغذائية تم ضبط 2 مصنع عشوائي (لتعبئة وتداول الأعشاب الطبية وتعبئة وتداول المقرمشات وأغذية الأطفال "بدون ترخيص") بمضبوطات بلغت ( 11,5 طن مواد غذائية وأعشاب طبيعية) بدون بيانات ومجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.