بينها "مقرمشات وأغذية أطفال".. ضبط 70 طن أعلاف مجهولة المصدر في الشرقية

وفي مجال المواد الغذائية تم ضبط 2 مصنع عشوائي (لتعبئة وتداول الأعشاب الطبية وتعبئة وتداول المقرمشات وأغذية الأطفال "بدون ترخيص") بمضبوطات بلغت ( 11,5 طن مواد غذائية وأعشاب طبيعية) بدون بيانات ومجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع