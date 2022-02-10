شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات أمنية مكثفة لتأمين كأس مصر للكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية استعدادها لتأمين كأس مصر للكاراتيه التقليدي، في صالة 4 بإستاد القاهرة، وذلك على مدار يومين، اليوم الخميس وغدا الجمعة.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية غرف عمليات لمتابعة سير المباريات، وخلق أجواء آمنة للحضور، وتأمين طاقم التحكيم.

وكان اتحاد الكاراتيه قرر إعفاء اللاعبين اليتامى من رسوم القيد والبطولات والاختبارات، تنفيذا للبند الذى تمت الموافقة عليه خلال الجمعية العمومية السابقة للاتحاد، واشترط الاتحاد ان يكون اللاعب أو اللاعبة تابع لجمعية معتمدة ومشهرة، ومقيد بأحد الهيئات الشبابية أوالرياضية حتى يتم الإعفاء من الرسوم.

وكان منتخب الكاراتيه قد شارك فى منافسات الدوري العالمي (سيرياس ايه) التى أقيمت في إسبانيا، حيث حققت لاعبات منتخب الكاتا جماعي والذي تمثل في الثلاثي شهد صديق، ناديه السيد، حبيبه أحمد الميدالية البرونزية.

وانتزعت آية هشام الميدالية البرونزية، كما حقق نور أكرم المركز السابع في منافسات كوميتيه (وزن 68 كجم) ضمن منافسات البطولة ذاتها.

كما حققت لاعبات منتخب الكاتا سيدات والمتمثل في نهي عمرو، ايه هشام، اسماء محمود الميدالية البرونزية أيضًا ، بالبطولة التى شهدت قائمتها ضم كل من نهى عمرو، شهد إيهاب، نورهان سلامة، محمود جلال، زياد الغريب، حبيبة أحمد، نادية السيد، آية هشام، اسماء مجدى، شهد محمد، يوسف طاهر، مؤمن أحمد، نور أكرم، ملك وائل، زينب أيهاب.