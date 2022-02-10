سفير مصر بتونس يبحث مع وزير الداخلية دعم التعاون فى مكافحة الإرهاب والجريمة

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين مع السفير المصري في تونس إيهاب مصطفى فهمي العلاقات التونسية المصرية العريقة القائمة بين البلدين الشقيقين والعمل على الارتقاء بالتعاون الأمني وتوسيع مجالاته سيما في ميادين التكوين والتدريب وتبادل الخبرات.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان اليوم أنه تم التأكيد، خلال اللقاء الذي جري بمقر وزارة الداخلية، على أهمية دعم أوجه التعاون (التونسي/المصري) في مكافحة الإرهاب والجريمة بمختلف أنواعها خاصة منها الإلكترونية والهجرة غير الشرعية وتبييض الأموال.