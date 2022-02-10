شكرا لقرائتكم خبر عن مطار الغردقة يستقبل 11 رحلة طيران روسية تقل أكثر من 1500 سائح روسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل مطار الغردقة الدولى، اليوم، الخميس، 11 رحلة طيران روسية قادمة من المطارات الروسية المختلفة تقل أكثر من 1500 راكب روسي الجنسية، ضمن عشرات الرحلات الدولية الوافدة اليوم من الدول المختلفة .

وتتبع الجهات المختصة بمطار الغردقة الدولى، الإجراءات الاخترازية بدقة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث تبدأ الإجراءات فور وصول الركاب لأرض المهبط، ويستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم الخميس 8 رحلات دولية بينهم 4 رحلات قادمة من أوكرانيا، ورحلة من سويسرا والمانيا وهولندا واخرى داخلية وذلك ضمن 51 رحلة طيران دولية تصل منذ بداية الأسبوع ختي نهايته غدا الجمعة كانت كشفت جداول التشغيل الأسبوعية لمطار مرسى علم الدولى وصول 51 رحلة طيران دولية قادمة من عدة دول مختلفة، على رأسها الدول الأوروبية.

وأكدت جداول رحلات الطيران خلال الأسبوع وصول رحلات من 8 دول أوروبية، من بين 51 رحلة طيران 3 رحلات داخلية، حيث تصل رحلتان من المطارات البلجيكية، و3 رحلات من هولندا، و3 من إيطاليا. كما تصل من ألمانيا 7 رحلات طيران خلال الأسبوع، و4 رحلات من التشيك، و15 رحلة من بولندا، و12 رحلة من أوكرانيا، ورحلة من سويسرا و3 رحلات تابعة لشركة مصر للطيران.