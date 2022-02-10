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مطار الغردقة يستقبل 11 رحلة طيران روسية تقل أكثر من 1500 سائح روسى

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القاهرة - سامية سيد - يستقبل مطار الغردقة الدولى، اليوم، الخميس، 11 رحلة طيران روسية قادمة من المطارات الروسية المختلفة تقل أكثر من 1500 راكب روسي الجنسية، ضمن عشرات الرحلات الدولية الوافدة اليوم من الدول المختلفة .

وتتبع الجهات المختصة بمطار الغردقة الدولى، الإجراءات الاخترازية بدقة لمواجهة ، حيث تبدأ الإجراءات فور وصول الركاب لأرض المهبط، ويستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم الخميس 8 رحلات دولية بينهم 4 رحلات قادمة من أوكرانيا، ورحلة من سويسرا والمانيا وهولندا واخرى داخلية وذلك ضمن 51 رحلة طيران دولية تصل منذ بداية الأسبوع ختي نهايته غدا الجمعة كانت كشفت جداول التشغيل الأسبوعية لمطار مرسى علم الدولى وصول 51 رحلة طيران دولية قادمة من عدة دول مختلفة، على رأسها الدول الأوروبية.

وأكدت جداول رحلات الطيران خلال الأسبوع وصول رحلات من 8 دول أوروبية، من بين 51 رحلة طيران 3 رحلات داخلية، حيث تصل رحلتان من المطارات البلجيكية، و3 رحلات من هولندا، و3 من إيطاليا. كما تصل من ألمانيا 7 رحلات طيران خلال الأسبوع، و4 رحلات من التشيك، و15 رحلة من بولندا، و12 رحلة من أوكرانيا، ورحلة من سويسرا و3 رحلات تابعة لشركة مصر للطيران.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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