شكرا لقرائتكم خبر عن السبت 19 فبراير بدء تسجيل استمارات الشهادة الثانوية الأزهرية حتى 17 مارس والان مع تفاصيل الخبر
1 ـ الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية لتسجيل البيانات.
2 ـ تسجيل الدخول عبر وضع اسم المستخدم الخاص بالطالب والرقم السري الذي حصل عليه من معهده.
3 ـ وضع اسم المستخدم والرقم السري ورقمه القومي "جواز السفر".
4 ـ تسجيل رقم الهاتف المحمول الخاص بالطالب ورقم التليفون الأرضي وتاريخ الميلاد وبريده الإلكتروني والمنطقة التي يسكن بها.
5 ـ بيانات آخر شهادة حصل عليها الطالب وعام الحصول عليها.
6 ـ تسجيل المنطقة الأزهرية والإدارة التعليمية التابع لهما الطالب والمعهد الذي يدرس به.
7 ـ اختيار الشهادة المتقدم لها الطالب والشعبة والمذهب.
8 ـ حالة الطالب "مستجد ـ باق للإعادة" وقسمه "رياضيات ـ علوم" واللغة، ومواد رسوبه إذا كان باقيًا للإعادة.
9 ـ يحق تعديل بيانات الطالب مرة واحدة فقط.
10 ـ يضغط الطالب على زر حفظ وإرسال، ويقوم بطباعة الاستمارة وتسليمها للمعهد.