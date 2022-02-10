شكرا لقرائتكم خبر عن المرور ينشر سيارات إغاثة على الطرق السريعة تحسبا لهطول أمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جهزت غرف الطوارئ والإغاثة بإدارات عمليات المرور، تحسبا لسقوط أمطار أو تلقى البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة، خاصة بعد تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور برئاسة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير للمرور، حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق.

كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أى معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

وقامت الإدارة العامة للمرور، بتوفير ونشر عدد من سيارات الإغاثة المرورية تم توزيعها على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى تفاصيل حالة الطقس الان ، حيث تتأثر البلاد برياح شمالية رطبة وباردة تؤثر على كافة الأنحاء الشمالية وتنشط علي مسطح البحر المتوسط مما يؤدي إلى ارتفاع الامواج؛ كما تزيد من الاحساس ببرودة الطقس.