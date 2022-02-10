شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للجامعات يقر الخطط البحثية لجامعات إقليم القناة وسيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - دراسات جامعة قناة السويس تركز على مشكلة تصحر محصول المانجو.

- دراسات جامعة بورسعيد تركز على تحلية مياه البحر.

- دراسات جامعة السويس تستهدف تدوير مخلفات صناعات الأسمنت والحديد والصلب وتكرير البترول.

- دراسات جامعة العريش تستهدف تنمية الأمن الفكري لدى طلاب محافظة شمال سيناء.

وافق المجلس الأعلى للجامعات برئاسة د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأمانة د. محمد لطيف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، وعضوية السادة رؤساء الجامعات، على الخطط البحثية والبرامج التنفيذية المُقدمة من السادة نواب رؤساء الجامعات لشئون الدراسات العليا، والتي تستهدف خدمة قضايا التنمية، والتحديات التي تواجه كل إقليم تنتمي إليه الجامعة جغرافيًا، وذلك تفعيلًا لدور الجامعات في خدمة المجتمع، وتنفيذًا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية للمجلس الأعلى للجامعات أثناء زيارة سيادته لجامعة كفر الشيخ في ١٤ ديسمبر الماضي.

أكد الوزير على أهمية تنفيذ التوجيه الرئاسي الخاص بدعم عملية ربط منظومة البحث العلمي، وما يتبعها من مراكز بحوث متخصصة مع قطاع التعليم الجامعي، وإتاحة كافة التسهيلات؛ لإعداد البحوث والدراسات المُبتكرة، وذلك للمشاركة في صياغة حلول علمية للتحديات التي تواجه المجتمع المصري، والمشروعات التنموية في كافة المجالات.

وصرح د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي أن الجامعات المصرية في إقليم القناة وسيناء ( جامعات قناة السويس– بورسعيد – السويس– العريش)، قدمت مجموعة من الخطط البحثية ببرامج زمنية محددة للدراسات والبحوث التي تتعامل مع التحديات التي تواجه الإقليم الجغرافي، وشملت الخطط نقاط بحثية متنوعة في شتى المجالات الصحية، والبيئية، والزراعية، والمجتمعية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن جامعة قناة السويس قدمت خطط تنفيذية للحد من الآثار السلبية؛ لإنتشار الغراب المنزلي الهندي بمدينة الإسماعيلية، وكذلك خطة لطرح بدائل محلية لبعض مكونات الأعلاف السمكية، ودراسة مشكلات تصحر محصول المانجو، وزيادة المياه الجوفية بمحافظة الإسماعيلية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن جامعة بورسعيد قدمت خطة؛ لتحلية مياه البحر وتخزين الطاقة بالبحيرات الشمالية المصرية، إضافة لتحسين جودة الرعاية التمريضية والنتائج الإكلينيكية بمستشفيات التأمين الصحي الشامل.

بينما قدمت جامعة السويس عددًا من الدراسات حول تقييم المخاطر الجيوبيئية الساحلية الطبيعية والبشرية المنشأ والمؤثرة على الحيز العمراني والزراعي بمحافظة السويس، وإعادة تدوير مخلفات صناعات الأسمنت، والحديد والصلب، وتكرير البترول، وسبل استخدامها في الصناعات الإنشائية والمدنية، وكذلك بحث إعادة تدوير مخلفات الأسماك، ودراسة الاستزراع السمكي، وبيئة وأعلاف الأسماك، وتحديد وتسويق المشروعات الصغيرة، وخطة لتأهيل الشباب لفكر العمل الحر وإنشاء وتشغيل حاضنة مشروعات الشباب بمحافظة السويس.

كما قدمت جامعة العريش خطط تنفيذية، حول مشروعٍ تنمية الأمن الفكري لدى الطلاب بمحافظة شمال سيناء، ومعالجة الماء باستخدام جزيئات النانو.