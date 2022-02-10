حدث ليلًا| محاولة اغتيال الدبيبة.. الأرصاد تكشف أسباب التغيرات السريعة في الطقس

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

رئيس الحكومة الليبية يتعرض لمحاولة اغتيال

نجا رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، من محاولة اغتيال في طرابلس.

السياحة: افتتاح 4 فنادق في جنوب سيناء والبحر الأحمر والقاهرة قريباً

كشف محمد حجاج مدير عام الإدارة العامة لتراخيص المنشآت الفندقية بوزارة السياحة والآثار، عن افتتاح عدد من الفنادق المصرية قريباً.

كتل هوائية ومنخفض جوي.. الأرصاد تكشف أسباب التغيرات السريعة في حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أسباب التغيرات السريعة وانخفاض درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية.

رئيس الشهر العقاري: تسجيل 26 ألف و800 عقد مسجل لنقل الملكية خلال 2021

قال جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، إن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير منظومة العدالة وبحث كل ما هو متعلق بتطوير مصلحة الشهر العقاري والتوثيق كان له أثر إيجابي في نقل المصلحة نقلة نوعية إيجابية حديثة.

وزيرة خارجية ألمانيا تصل إلى إسرائيل في أول زيارة تقوم بها للشرق الأوسط

وصلت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى إسرائيل، اليوم الأربعاء، في مستهل جولة بمنطقة الشرق الأوسط تهدف إلى دفع عملية السلام المتوقفة منذ سنوات.

الفاتيكان تبحث إمكانية زيارة البابا إلى لبنان

تدرس الفاتيكان تنظيم زيارة للبابا فرنسيس الأول إلى لبنان. وأشار بيان للكرسي الرسولي مساء اليوم الأربعاء إلى زيارة بابوية محتملة للبنان، حال سمحت الظروف، ربما في وقت لاحق العام الجاري.

وزيرة العدل التونسية: الرئيس سيغير القانون المنظم للمجلس الأعلى للقضاء

قالت وزيرة العدل في الحكومة التونسية ليلى جفال اليوم الأربعاء إن الرئيس قيس سعيد سيقوم بمراجعة القانون المنظم للمجلس الأعلى للقضاء.

العاهل السعودي يؤكد للرئيس الأمريكي أهمية تعزيز التعاون لمكافحة الإرهاب

أكد خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، للرئيس الأمريكي جو بايدن، أهمية استمرار وتعزيز التعاون الأمني المشترك بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب، مثمنًا وقوف الولايات المتحدة إلى جانب المملكة وتأمين احتياجاتها الدفاعية لتعزيز الجهود المشتركة للمحافظة على أمنها وأمن المنطقة واستقرارها.