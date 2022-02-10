بالأرقام.. كيف تغيرت أسعار مواد البناء في أول شهرين من 2022؟ 12% زيادة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبد الناصر:

كشف تقرير رسمي صادر عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ارتفاع أسعار مواد البناء والتشطيب في خلال شهر يناير مقارنة بالأشهر الماضية.

وينشر الخليج 365، المراحل السعرية المختلفة لأسعار مواد البناء، وفقًا للنشرة السعرية، والتي جاءت على النحو التالي:

سجل سعر طن الحديد خلال يناير وفبراير الحالي 15500 جنيه،بزيادة تقدر بـ12% عن منتصف العام الماضي والذي سجل 13800 جنيه، لكن خلال آخر 3 أشهر يشهد سعر طن الحديد استقرارا عند 15 ألف و500 جنيه.

أما الأسمنت بنوعيه الأبيض والبورتلاند العادي، شهد استقرارًا أيضًا في الأسعار، حيث سجل طن الأسمنت البورتلاندي العادي 1060 جنيه خلال يناير وفبراير الحالي فيما سجل في نفس الشهر من العام الماضي 750 جنيها، بارتفاع بلغ 31%، و10.5% عن أخرى 3 أشهر، والذي سجل 950 جنيه.

وسجل طن الأسمنت الأبيض 2500 الشهر الجاري وهذا السعر مستقر الفترة الأخيرة.

وشهدت أسعار الزلط ارتفاعا بلغ 10%، حيث سجل متر الزلط المخصوص 155 جنيها، بزيادة بلغت 30 جنيها في المتر عن العام الماضي.

وشهدت أسعار الجبس استقرارا نوعا ما بباقي مواد البناء، حيث سجل طن الجبس الخاص بالفرن 950 جنيها وبزيادة 2.6% عن نفس الوقت من العام الماضي.