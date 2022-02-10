بعد تداوله على فيس بوك.. ضبط بطل فيديو التعدي على سائق نقل عام في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " يتضمن حدوث مشادة كلامية بين سائق مركبة "توك توك" وسائق أتوبيس نقل عام بسبب خلافات على أولوية المرور بالإسكندرية.

بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين كلٍ من طرف أول (سائق مركبة "توك توك" مقيم بدائرة قسم ثان المنتزه طرف ثان (سائق أتوبيس نقل عام، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل) بسبب خلافات على أولوية المرور؛ قام على إثرها الأول بمحاولة التعدي على الثاني بالضرب واعتراض الأتوبيس قيادته مستخدما عصا خشبية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط قائد مركبة "التوك توك" والعصا الخشبية المستخدمة بالواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.