شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يعلن التحديثات الخاصة بتشريعات الشهر العقارى خلال عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار عمر مروان وزير العدل التحديثات الخاصة بتشريعات الشهر العقارى خلال عامين، وفيما يلى نرصد أبرز التحديثات.

مشروع قانون السجل العيني.

مشروع قانون بتعديل أحكام قانون رقم 114لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى لتبسيط الإجراءات وتيسير نقل الملكية العقارية.

مشنورات فنية أرقام:

2 لسنة 2021 بشأن قرار وزير العدل رقم 8548 بتاريخ 22 نوفمبر 2020 بتنظيم القيد فى السجل الإليكتروني للتقاضى أمام المحاكم الاقتصادية وما تضمنه من مواد متعلقة بعمل مصلحة الشهر العقارى.

4 لسنة 2021 بشأن الامتناع عن إلغاء الوكالة الخاصة الصادرة لصالح الوكيل أو الأجنبى، متى نص فى موضوعها على حق الوكيل فى البيع لنفسه أو الغير والتوقيع على عقد البيع النهائى؛ إلا برضاء من صدرت الوكالة لصالحه.

36 لسنة 2020 بشأن التوكيلات التى تخول الوكيل حق التصرف فى وحدة مفرزة بالعقار دون أن يرد بها حصة الأرض صراحة، يتعين التوقيع بمقتضاها على المحررات المزمع شهرها المشتملة حصة فى الأرض، ما لم ينص فى التوكيل على خلاف ذلك.