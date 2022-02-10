شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على غرامة الصعود أو النزول من القطار أثناء سيره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت هيئة السكة الحديد جمهور الركاب والمسافرين من الصعود أو النزول من القطارات أثناء مسيرها وقبل توقفها، لافتة إلى أن الإقبال على هذا الفعل يعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، وأنها تفرض غرامات فورية على المخالفين تبلغ 50 جنيها بالقطارات بجميع أنواعها المكيفة والعادية.

وأضافت هيئة السكة الحديد أنه يتم تحصيل غرامة التدخين فى القطارات والمحطات فوريا، ويتم تحرير محاضر بمكاتب الشرطة بالمحطات للممتنعين عن الدفع الفوري للغرامة، لافتة إلى أن الراكب الذى يرفض دفع الغرامة فورا يتم تحرير محضر شرطة له بمكتب شرطة المحطة تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة.

فى سياق آخر، تستقبل هيئة السكة الحديد خلال أيام دفعة من العربات المكيفة الجديدة المتعاقد عليها ضمن صفقة الـ 1300 عربة، التي تقوم بتصنيعها شركة ترانسماش هولدينج الممثل للتحالف الروسى المجرى، خلال أيام.

والاتفاق مع شركة ترانسماش هلوينج يتضمن تصنيع وتوريد 800 عربة مكيفة درجات أولى وثانية وثالثة تأتى على دفعات شهرية، وتشمل الـ 800 عربة 500 درجة ثالثة مكيفة تدخل مصر لأول مرة، و180 درجة ثانية مكيفة و90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة، بالإضافة إلى أن الاتفاق يضم أيضا500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية (عادية) وصل منها 478 عربة عادية و37 عربة درجة ثالثة مكيفة حتى الآن.

وتكلفة الصفقة الأكبر في تاريخ الهيئة تصل إلى 1.065 مليار يورو يتم تمويلها عبر قرض ميسر مقدم من بنك اكزيم المجرى وبنك اكزيم الروسي، ومخطط اكتمال توريدها نهاية عام 2023، حيث تستقبل هيئة السكة الحديد دفعات شهرية من الصفقة بواقع 35 عربة شهريا، ومع اكتمال وصول العربات العادية أو ذات التهوية الديناميكية يبدأ توافد العربات المكيفة بأنواعها المختلفة.

وتقوم هيئة السكة الحديد بإدخال الخدمة قطارات جديدة شهريا قادمة ضمن صفقة الـ 1300 عربة بمتوسط 3 قطارات كل شهر، حيث تعمل القطارات الجديدة على الخطوط الرئيسية فقط، حيث تحل محل العربات الحالية المكيفة والعادية التى يتم نقل بعضها للعمل على الخطوط الفرعية وخطوط الضواحى، وتعمل حاليا هذه القطارات على خطوط الصعيد (القاهرة ـ أسوان والعكس) والقاهرة ـ الإسكندرية والعكس والقاهرة ـ ايتاى البارود والعكس والقاهرة ـ الزقازيق ـ المنصورة والعكس والقاهرة ـ الإسماعيلية.