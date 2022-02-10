شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض درجات الحرارة اليوم وأمطار بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 16 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس انخفاضا فى درجات الحرارة، ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، بارد على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد أمطارا خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وأمطارا خفيفة على جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى، واضطراب بالملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الأمواج هناك لـ4 أمتار.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 16 درجة والصغرى 07 درجات، وقنا العظمى 17 درجة والصغرى 07 درجات، وأسوان العظمى 19 درجة والصغرى 08 درجات، وسانت كاترين العظمى 13 درجات والصغرى 0.