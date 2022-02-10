شكرا لقرائتكم خبر عن استراتيجية التعليم الفنى.. التوسع فى التعليم المزدوج وإنشاء 47 مدرسة بالمصانع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمنت استراتيجية تطوير التعليم الفني التي أعدتها وزارة التربية والتعليم وعرضتها على لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، محورا ضمن محاورها عن مشاركة أصحاب الأعمال فى تطوير التعليم الفني.

وجاء المحور الرابع في الاستراتيجية بعنوان: "مشاركة أصحاب الأعمال في تطوير التعليم الفني"، وتتضمن مؤشرات الأداء الرئيسية والأهداف في هذا المحور: تطوير نظام التعليم والتدريب المزدوج (مبارك – كول سابقا)، والتخطيط للتوسع في نسبة عدد طلابه من 2% فى 2018 إلى 10% بحلول عام 2030.

وأنه زاد عدد الطلاب الملتحقين بالتعليم والتدريب المزدوج من 42 ألف طالب وطالبة فى عام 2017 إلى 55 ألف طالب وطالبة فى عام ٢٠٢١، وزادت أعداد المدارس داخل مصانع من 47 مدرسة عام ٢٠١٧ إلى ٦٦ مدرسة عام ٢٠٢١، كما وصل عدد المهن التى يتم إكساب الجدارات الخاصة بها للطلاب الى ٥٦ مهنة عام ٢٠٢١، وتحديث هيكل حوكمة نظام التعليم المزدوج ليشمل المزيد من الشركاء ودعم توسعته إلى ١٠٪ من إجمالي عدد طلاب التعليم الفني بحلول عام ٢٠٣٠ بدلاً من ٣٪ حالياً.

وأن ما تم إنجازه حتى الآن أنه تم التوسع في تقديم برامج التدريب المهاري للطلاب داخل المنشآت الاقتصادية بأنواعها من خلال توقيع بروتوكولات مع أصحاب الأعمال ليتعايش الطلاب مع بيئة العمل ويكتسب الجدارات اللازمة، وتم إنشاء ٢٨ مدرسة تكنولوجيا تطبيقية حتى الآن، بالإضافة إلى ٦ مدارس دولية للتكنولوجيا تطبيقية بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.