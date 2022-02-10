شكرا لقرائتكم خبر عن كراسة حجز مشروع دار مصر.. طرحها على صندوق الإسكان المتوسط 15 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 كراسة شروط حجز وحدات مشروع دار مصر والتي من المقرر طرحها علي موقع صندوق الإسكان الاجتماعي يوم 15 من الشهر الجاري .

وتضمن كراسة الشروط أسعار وحدات ومواقع العمارات في مختلف المدن التي يتضمنها إعلان الطرح، وكذلك أماكن الوحدات وواجهاتها داخل العماره، ونسب التميز، والشروط المالية والإدارية .

وكان الخليج 365 قد نشر أسعار وحدات مشروع دار مصر وهي عبارة عن:

سعر المتر في مدينة 15 مايو 5555 جنيه وعدد الوحدات المطروحة 162 وحدة.

• سعر المتر في مدينة السادات 5075 جنيه وعدد الوحدات المطروحة 289 وحدة.

• سعر المتر في مدينة العاشر من رمضان 5355 جنيه وعدد الوحدات المطروحة 347 وحدة.

• سعر المتر في مدينة حدائق أكتوبر 6935 وحدة وعدد الوحدات المطروحة 178 وحدة.

• سعر المتر في مدينة الشروق 8730 جنيه وعدد الوحدات المطروحة 70 وحدة.

• سعر المتر في مدينة بدر 5925 جنيه وعدد الوحدات 400 وحدة.

• سعر المتر في مدينة برج العرب الجديدة 5075 جنيه وعدد الوحدات المطروحة 91 وحدة.