شكرا لقرائتكم خبر عن تجارة القاهرة: انتظام تصحيح امتحانات الفصل الأول وإعلان النتائج إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة انتظام أعمال الكنترولات بالكلية، لتصحيح أوراق امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل الكنترول للوقاية من كوورنا، لافتا إلى أن التصحيح يتم بشكل إلكترونى لأن الامتحانات كانت تتم بنظام البابل شيت.

وأضاف الدكتور جمال شحاتة، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن الكنترول يعمل على رصد ومراجعة الدرجات تمهيدا لإعلان النتائج للطلاب مع بداية الفصل الدراسى الثانى، خاصة أن الكلية بها أكثر من 50 ألف طالب.

وتابع عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة أن إعلان النتائج سيكون بشكل سريع فور اعتمادها من اللجنة العليا بالكلية، وسيتم إتاحتها على موقع الكلية إلكترونيا للطلاب للحصول على النتيجة.