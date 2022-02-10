بروائع الزمن الجميل.. فرقة أوبرا الإسكندرية تحتفل بعيد الحب اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - تقدم فرقة أوبرا الإسكندرية، في الثامنة من مساء اليوم الخميس، حفلا فنيا للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو عبدالحميد عبدالغفار ومشاركة نجوم الأوبرا.

ويتضمن برنامج الحفل باقة مختارة ومتنوعة لروائع زمن الفن الجميل، يبدأ الفاصل الأول من الحفل بموسيقى "حكاية حب" أداء الفرقة الموسيقية، "لو تعرفوا، من غير ما أحب الدنيا ده ايه" أداء الفنانة نعمة عصمت، "يا اللي سامعني، حبيبي وعنيا" أداء الفنان وائل أبوالفتوح، "كل عام وأنت حبيبي" دويتو غنائي بمشاركة الفنانة نعمة عصمت، "أه لو تعرف، بعتلي نظرة" أداء الفنانة شمس إبراهيم.

وبالفاصل الثاني من الحفل يقدم عازف القانون الفنان على الخبيري وعازف الكمان الفنان هيثم الكاتب "موسيقى الحب جميل" بمشاركة الفرقة الموسيقية،"يا ريتني، وحشتني" أداء الفنان ياسر سعيد، "علمني الحب، على عيني يا حبة عيني" أداء الفنانة نهي حافظ ويختتم الحفل الفنان محمد متولي بأغنيتي"حكاية العمر كله، داري جمالك".

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