شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد قطارات النوم العاملة على خط الصعيد ومحطات الوقوف المقررة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 مواعيد قطارات النوم العاملة حاليا على خطى القاهرة ـ أسوان والعكس، ومحطات الوقوف المقررة لها طوال رحلاتها، حيث تقوم بتشغيلها السكة الحديد لتقوم برحلات لخدمة المصريين والأجانب، وتتضمن عربات شاملة مقاعد مكيفة وكبائن.

1ـ قطار رقم 84 يقوم من القاهرة الساعة 7:20 مساء، ويتوقف في محطات الجيزة 7:50 م، وأسيوط 12:45 ص، وقنا 4:10 ص، والأقصر 5:15 ص، وإدفو 6:50 ص، ويصل أسوان 8:15 صباح اليوم التالى.

2ـ قطار 1086 يقوم من القاهرة 7:35 مساء، ويتوقف في محطات الجيزة 8:00 م، وأسيوط 12:55 ص، وسوهاج 2:20 ص، وجرجا 2:50 ص، ونجع حمادي 3:45 ص، وقنا 4:35 ص، والأقصر 5:35 ص، وإسنا 6:20 ص، وإدفو 7:05 ص، وكلابشة 7:43 ص، وكوم أمبو 8:00 ص، ليصل أسوان 8:35 ص.

3ـ قطار 86 يقوم من القاهرة 7:45 مساء، ويتوقف في محطات الجيزة 8:20 م، وأسيوط 1:05 ص، وسوهاج 2:40 ص، ونجع حمادي 4:00 ص، وقنا 4:55 ص، وقوص 5:30 ص، والأقصر 6:10 ص، وإسنا 6:55 ص، وإدفو 7:40 ص، وكلابشة 8:20 ص، وكوم أمبو 8:40 ص، ودراو و8:55 ص، وأسوان 9:25 ص.

4ـ قطار 82 يقوم من القاهرة 9:10 مساء، ويتوقف في محطات الجيزة 9:40 م، وأسيوط 2:30 ص، وسوهاج 4:05 ص، وجرجا 4:35 ص، ونجع حمادي 5:40 ص، وقنا 6:40 ص، والأقصر 7:50 ص، واسنا 8:35 ص، ادفو 9:30 ص، كلابشة 10:10 ص، وكوم أمبو 10:30 ص، ليصل أسوان 11:10 ص.

1ـ قطار 83 يقوم من أسوان 4:20 عصرا، ويتوقف في محطات كوم أمبو 5:05 م، وكلابشة 5:20 م، وأدفو 6:00 م، وأسنا 6:50 م، والأقصر 7:45 م، وقنا 8:20 م، ونجع حمادي 9:35 م، وجرجا 10:20 م، وسوهاج 10:55 م، وأسيوط 12:20 صباحا، والجيزة 5:10 ص، ليصل القاهرة 5:30 ص.

2ـ قطار 87 يقوم من أسوان 5:15 عصرا، ويتوقف في محطات دراو 5:45 م، وكوم أمبو 6:00 م، وكلابشة 6:15 م، وأدفو 6:55 م وأسنا 7:40 م، والأقصر 8:35 م قوص 9:00 م، قنا 9:35 م، ونجع حمادي 10:30 م، وسوهاج 11:50م، وأسيوط 1:15 ص، والجيزة 6:05 صباحا، ليصل القاهرة 6:25 ص.

3ـ قطار 1087 أسوان 8:10 مساء وكوم أمبو 8:55 م وكلابشة 9:15 م، وادفو9:55 م واسنا 10:40 م والأقصر 11:35م وقنا 12:30 ص، ونجع حمادي 1:20 ص وجرجا 11:05 ص وسوهاج 2:40 ص، وأسيوط 4:00 ص الجيزة 8:50 ص والقاهرة 9:10 ص.

4ـ قطار 85 يقوم من أسوان 8:20 مساء، ويتوقف في محطات ادفو 9:45 م والأقصر 11:30 م، وقنا 12:30 ص وأسيوط 4:10 ص، والجيزة 9:10 ص ليصل القاهرة 9:30 ص.