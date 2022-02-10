انطلاق فعاليات معرض الفنون والحرف التراثية في متحف الطفل.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - يفتتح الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، اليوم الخميس، معرض الفنون والحرف التراثية، الذي ينظمه مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل) التابع للجمعية، والذي يستهدف إلقاء الضوء على الموروث التراثى المصري وأهميته فى تشكيل ملامح المجتمع والحفاظ على هويته، وكذلك تشجيع الصناعات المرتبطة بالحرف التقليدية.

وقال الدكتور نبيل حلمى، إن المعرض يأتي انطلاقًا من دور جمعية مصر الجديدة الرائد في دعم الأنشطة الثقافية والتراثية المختلفة والعمل كشريك رئيس مع كافة الجهات الرسمية والمبادرات الهادفة لدعم التراث المصرى والحفاظ عليه من الاندثار.

وأضاف، أن المعرض ينظمه متحف الطفل، لمدة ٤ أيام، بالتعاون مع وزارة الثقافة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، وصندوق التنمية الثقافية والمركز القومي لثقافة الطفل، جمعية النور والأمل، المركز النموذجي لرعاية وتوجيه المكفوفين وجامعة الزقازيق (كلية التربية للطفولة المبكرة).