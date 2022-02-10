اليوم.. وزارة البيئة تطلق الحملة الترويجية لمحميات جنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلنت وزارة البيئة، أنه سيتم إطلاق الحملة الترويجية لمحميات جنوب سيناء تحت شعار "Eco South Sinai"، التى تستهدف الترويج للمحميات الطبيعية والمساعدة على خلق منتج سياحي بيئى جديد وقيم لمحميات الغابة المتحجرة في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، اليوم الخميس.

وأكد بيان صادر عن الوزارة، أنه ستتضمن مراسم إطلاق الحملة العديد من التجارب السياحية البيئية والتي تتضمن المجتمعات المحلية وأهم المقاصد والأنشطة السياحية البيئية لمحميات جنوب سيناء، وذلك من خلال وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة وتقنية الجولات الإفتراضية بانوراما 360، وذلك بحضور الدكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.