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8 معلومات عن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى قرى أسوان.. صور

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القاهرة - سامية سيد - يستعرض ”الخليج 365” أبرز 8 معلومات عن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصرى، والتى تستمر فى تنفيذ مشروعات التنمية والتطوير بنسب مرتفعة:

1- جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإدراج جميع قرى محافظة أسوان.
2- يبلغ إجمالى المناطق التابعة للمبادرة 39 وحدة محلية قروية و115 قرى توابع و380 نجعا وكفرا وعزبة.
3- هناك محفزات للشركات المنفذة لتحقيق المنافسة بينها، وهو الذى يصب في صالح المواطن والاستفادة القصوى منها.
4- يتم التدخل السريع لمواجهة أي مشاكل والعمل على حلها لعدم تعطيل أى مشروعات، وهو الذى ساهم في تحقيق نسب تنفيذ عالية.
5- مشروعات مبادرة حياة كريمة جار تنفيذها حتى الآن داخل 4 مراكز إدارية.
6- تضم 35 قرية رئيسية و109 قرى فرعية و336 نجعا وكفرا وعزبة.
7- إجمالى المشروعات نحو 859 مشروعا.
8- تبلغ تكلفة التنفيذ 14 مليارا و423 مليون جنيه.
 

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مشروعات حياة كريمة (2)
 

 

مشروعات حياة كريمة (3)
 

 

مشروعات حياة كريمة (4)
 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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