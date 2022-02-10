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شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات عن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى قرى أسوان.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يستعرض ”الخليج 365” أبرز 8 معلومات عن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصرى، والتى تستمر فى تنفيذ مشروعات التنمية والتطوير بنسب مرتفعة:
1- جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإدراج جميع قرى محافظة أسوان.
2- يبلغ إجمالى المناطق التابعة للمبادرة 39 وحدة محلية قروية و115 قرى توابع و380 نجعا وكفرا وعزبة.
3- هناك محفزات للشركات المنفذة لتحقيق المنافسة بينها، وهو الذى يصب في صالح المواطن والاستفادة القصوى منها.
4- يتم التدخل السريع لمواجهة أي مشاكل والعمل على حلها لعدم تعطيل أى مشروعات، وهو الذى ساهم في تحقيق نسب تنفيذ عالية.
5- مشروعات مبادرة حياة كريمة جار تنفيذها حتى الآن داخل 4 مراكز إدارية.
6- تضم 35 قرية رئيسية و109 قرى فرعية و336 نجعا وكفرا وعزبة.
7- إجمالى المشروعات نحو 859 مشروعا.
8- تبلغ تكلفة التنفيذ 14 مليارا و423 مليون جنيه.