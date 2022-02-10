شكرا لقرائتكم خبر عن القائم بعمل وزير الصحة ينعي زوج الدكتورة سحر حلمي رئيس قطاع التدريب والبحوث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الدكتور خالد عبدالغفار، القائم بعمل وزير الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، ببالغ الحزن والأسى، زوج الدكتورة سحر حلمي رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان، داعيا المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وكان زوج الدكتورة سحر حلمي، رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان، قد توفي إلى رحمه الله مساء أمس، إثر تعرضه لأزمة صحية.