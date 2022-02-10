عيد وحلم طال انتظاره.. برلماني يشيد بقانون المجلس الصحي المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اليوم "عيد" وحلم طال انتظاره بمناقشة قانون المجلس الصحي المصري؛ يتحقق في عهد القيادة السياسية والحكومة، مشيراً إلى أن قطاع الصحة في مصر سيكون في وضع ثانٍ بعد إقرار هذا القانون.

وأشار رضوان، في بيان له اليوم الأربعاء، إلى أن هناك تعددًا للخدمات الصحية، وبشكل منفرد فهناك وزارة التعليم العالي والمستشفيات التعليمية، ومستشفيات القوات المسلحة، ومستشفيات وزارة الداخلية، والقطاع الصحي الخاص، حتى وزارة الصحة بها تنوع من مركزية وعلاجية وغيرها؛ ولكن هذا القانون يوحد تلك الجهات تحت بوتقة واحدة.

وأضاف عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أن أن وزارة التعليم العالي بها مستشفيات جامعية وكوادر طبية؛ ولكن هناك عجز في الرعايات المركزة والحضانات، في حين العكس في وزارة الصحة؛ لذا توحيد الجهة عبر المجلس الصحي المصري أمر ضروري.

وحددت لجنة الصحة بمجلس النواب أهداف وفلسفة مشروع قانون المجلس الصحي المصري، مشيرة إلى أنه يستهدف تنظيم مجالات الصحة في مصر، ورفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية، وتطوير التدريب الصحي التخصصي على مختلف مستويات المهن الصحية ولكل التخصصات الصحية، وكذا رفع المستوى العلمي والسريري (الإكلينيكي) للأطباء، واعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي، واعتماد الشهادات المهنية أو ما يستحدث مستقبلاً لمن يجتاز هذه البرامج في فروع العمل الصحي الطبي المختلفة من جهات التدريب المهني المعتمدة من المجلس، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية التي تحقق أعلى درجة لأمان المرضى ولضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة في ظل التوجيهات الرئاسية لكي ينعم المواطن بحياة كريمة.