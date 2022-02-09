"رسلان": الانتهاء من تجديد كبائن قطارات النوم بعد تطويرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعلن المهندس أشرف رسلان، مستشار وزير النقل، ورئيس مجلس إدارة شركة قطارات النوم، تجديد كبائن قطارات النوم بعد تطويرها.

وأكد "رسلان"، أنه تم تجديد كبائن قطارات النوم بالكامل من حيث الأسرة والفرش، وكذلك فرش الكبائن، والحمامات، واستخدام أمتعة وفرش جديد.

وتنظم هيئة السكة الحديد، رحلات يومية بقطارات النوم إلى محافظات الأقصر وأسوان، تلبية لرغبة الركاب والطلب اليومي عليها.

وحرصت الشركة الوطنية لإدارة خدمات عربات النوم والخدمات الفندقية والسياحية، برئاسة المهندس أشرف رسلان، مستشار وزير النقل، ورئيس شركة قطارات النوم، على تطوير الخدمة السياحية داخل قطارات النوم، وتقديم خدمات فندقية للركاب، جنبًا إلى جنب مع استقدام عربات نوم جديدة لاستيعاب الطلب وتحقيق راحة الركاب.

وننشر مواعيد قطارات النوم كالتالي:

أولا: القاهرة - أسوان:

قطار 84

القاهرة> 7:20م.

الجيزة> 7:50 م.

أسيوط> 12:45 ص.

قنا> 4:10 ص.

الأقصر> 5:15 ص.

أدفو> 6:50 ص.

أسوان> 8:15 ص.

قطار 1086

القاهرة > 7:35م.

الجيزة > 8:00م.

أسيوط > 12:55ص.

سوهاج > 2:20 ص.

جرجا > 2:50 ص.

نجع حمادي > 3:45 ص.

قنا > 4:35 ص.

الأقصر > 5:35 ص.

إسنا > 6:20 ص.

إدفو > 7:05 ص.

كلابشه > 7:43 ص.

كوم أمبو > 8:00 ص.

أسوان > 8:35 ص.

قطار 86

القاهرة > 7:45 مساء.

الجيزة > 8:20 م.

أسيوط > 1:05 ص.

سوهاج > 2:40 ص.

نجع حمادي > 4:00 ص.

قنا > 4:55 ص.

قوص > 5:30 ص.

الأقصر > 6:10 ص.

إسنا > 6:55 ص.

إدفو > 7:40 ص.

كلابشه > 8:20 ص.

كوم أمبو > 8:40 ص.

دراو > 8:55 ص.

أسوان > 9:25 ص.

قطار 82

القاهرة > 9:10م.

الجيزة > 9:40م.

أسيوط > 2:30 ص.

سوهاج > 4:05 ص.

جرجا > 4:35 ص.

نجع حمادي > 5:40 ص.

قنا > 6:40 ص.

الأقصر > 7:50 ص.

إسنا > 8:35 ص.

إدفو > 9:30 ص.

كلابشه > 10:10 ص.

كوم أمبو > 10:30 ص.

أسوان > 11:10 ص.

ثانيا: أسوان - القاهرة

قطار 83

أسوان > 4:20 عصرًا.

كوم أمبو > 5:05م.

كلابشه > 5:20م.

إدفو > 6:00م.

إسنا > 6:50م.

الأقصر > 7:45م.

قنا > 8:20م.

نجع حمادي > 9:35م.

جرجا > 10:20م.

سوهاج > 10:55م.

أسيوط > 12:20 صباحًا.

الجيزة > 5:10 ص.

القاهرة > 5:30 ص.

قطار 87

أسوان > 5:15 عصرًا.

دراو > 5:45م.

كوم أمبو > 6:00م.

كلابشه > 6:15م.

إدفو > 6:55م.

إسنا > 7:40م.

الأقصر > 8:35م.

قوص > 9:00م.

قنا > 9:35م.

نجع حمادي > 10:30م.

سوهاج > 11:50م.

اسيوط > 1:15ص.

الجيزه > 6:05 صباحًا.

القاهرة > 6:25 ص.

قطار 1087

أسوان > 8:10 مساءًا.

كوم أمبو > 8:55م.

كلابشه > 9:15م.

إدفو > 9:55م.

إسنا > 10:40م.

الأقصر > 11:35م.

قنا > 12:30ص.

نجع حمادي > 1:20 ص.

جرجا > 11:05ص.

سوهاج > 2:40ص.

أسيوط > 4:00ص.

الجيزه > 8:50 ص.

القاهرة > 9:10 ص.

قطار 85

اسوان > 8:20 مساءًا.

إدفو > 9:45م.

الأقصر > 11:30م.

قنا > 12:30 ص.

أسيوط > 4:10 ص.

الجيزة > 9:10 ص.

القاهرة > 9:30 ص.