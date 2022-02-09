شاملة تذاكر الطيران.. تعرف على أرخص سعر لعمرة شهر رجب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

يبحث الراغبون في السفر إلى الأراضي السعودية، لأداء مناسك العمرة، عن أرخص الأسعار لعمرة شهر رجب الحالي لعام 1443 هجرية، بالتزامن مع قرب انطلاق أولى الرحلات من مصر.

وبدأت شركات السياحة الدينية، إعلان أسعار رحلات العمرة لشهر رجب 1443 هجرية، والتي جاءت مرتفعة بشكل نسبي مقارنة بأسعار المواسم الماضية قبل جائحة كورونا.

ويرصد "الخليج 365" أرخص عمرة في مصر لشهر رجب شاملة تذاكر الطيران على النحو التالي:

- 22 لـ 26 ألف جنيه.. سعر البرنامج الاقتصادي لمدة 14 ليلة - 15 يومًا.

- 33 لـ 36 ألف جنيه.. سعر برنامج مستوى (فئة 5 نجوم أ) لمدة 10 ليال - 11 يومًا.

- 40 لـ 46 ألف جنيه.. سعر برنامج مستوى (فئة 5 نجوم ب) لمدة 10 ليال - 11 يومًا.

جدير بالذكر، أن أسعار رحلات العمرة في مصر، تختلف من شركة لأخرى بناء على البرنامج الخاص بالرحلة، حيث أن أسعار العمرة، جاءت مرتفعة نتيجة أنها مزودة بالاجراءات الاحترازية اللازمة لسلامة المعتمرين وكذلك الإجراءات المكثفة التي تفرضها المملكة العربية السعودية.

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