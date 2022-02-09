المسكوكات في التراث المصري.. ورشةِ عمل جديدة بالمتحف القومي للحضارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

نظم المُتحف القوميّ للحضارة المصرية بالفسطاط بالتعاون مع مصلحة الخزانة العامة وسك العملة ورشةِ عمل جديدة بعنوان " المسكوكات في التراث المصري".

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في إطار سعي المتحف للتعاون مع مختلف الهيئات والمؤسسات، لإعادة الاهتمام بمختلف أنواع الفنون التي تبرز تاريخ وحضارة مصر على مرِّ العصور، وذلك من خلال ورش مجانية متخصصة تناسب فئات عمرية مختلفة.

وأوضحت نانسي، عمار أخصائي تراث أول وأحد المشرفين على الورشة أن ورشة اليوم تميزت

بالتعرف على كيفية تصميم ورسم العملات التذكارية، وكيفية تنفيذ السكوك والعملات والأدوات المستخدمة والتعرف على أنواع المسكوكات، وعلاقة المسكوكات بعلوم الآثار والتراث وأهميتها، ودور السك ونظام العمل بها وخريطة المسكوكات في العالم الإسلامي، خصوصاً أن هذا الفن وصناعته له تاريخ يرتبط بتاريخ المقتنيات الأثرية والموجودة بالمتحف، كما أتيحت الفرصة للمشاركين بتجربة حية لكيفية تنفيذ ونحت احد المسكوكات

وأشارت منار حسن أخصائى تراث أول، إلى أنه بالتزامن أيضا مع الملتقى العلمي الأول لمركز الترميم والصيانة المقام حاليا بالمتحف، أتيحت الفرصة للمشاركين لتعلم وتجربة كيفية ترميم العملات المعدنية على نموذج من عملة معدنية تحت إشراف يحيى حسين رئيس معمل ترميم المعادن بالمتحف،وذلك في تجربة حية لشرح مراحل إزالة طبقات الصدأ لإظهار النقوش عليها والحفاظ عليها، وكيفية الحفاظ على مقتنياتهم من العملات المعدنية بطرق بسيطة وشرح الخامات و الأدوات المستخدمة في العلاج.

كما أقيم معرض فني للعديد من الأعمال التي تبرز فنون المسكوكات والإصدارات التاريخية لمصلحة الخزانة العامة وسك العملة المصرية من ميداليات وعملات تحاكي تاريخ مصر وحضارته على مر العصور ومجموعة كنوز مصر الفرعونية ومسار العائلة المقدسة ومجموعة القاهرة التاريخية ومحمد على.

كما تم توزيع استكير للعملات المعدنية لملوك وملكات مصر على للأطفال تشجيعاً لهم للتعرف على تاريخنا العظيم وزيادة الوعى الفنى والاثرى لديهم.

وتفقد الدكتور أحمد فاروق غنيم رئيس هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية وفيروز فكري نائب رئيس هيئة المتحف، الفعالية المقامة والتعرف على إصدارات المصلحة.

وقال الدكتور غنيم، إن الرؤية الاستراتيجية للثقافة تتمثل في تأسيس منظومة قيم ثقافية إيجابية في المجتمع تكون دافعة للنمو والتقدم، وتفتح أمام المواطن آفاقاً واسعة لتلقى العلم واكتساب المعرفة والإدراك الواعي لتاريخه وتراثه الحضاري.