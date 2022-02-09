شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء للمواطن: لما تشحن الكارت بأموال كثيرة مش هتتحاسب وفق شريحة كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنه فى ظل التوسع في المعاملات الرقمية بالبلاد وجهود الدولة المصرية في التوسع الرقمى، ارتفعت نسبة الاعتماد على التحصيل الإلكترونى للعدادات مسبوقة الدفع لـ70%، مناشداً المواطنين أخذ الحيطة والدقة في نقل الكود خلال دفع الفواتير.

ونفى "حمزة"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحقيقة"، الذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، عبر قناة "extranews"، ما يتردد بشأن أن زيادة الشحن فى الكارت الذكى تدخل صاحب الكارت في الشريحة الأعلى للاستهلاك، موضحاً أنه يمكن شحن الكارت حتى 10 آلاف جنيه ولن يتم خصم إلا قيمة الاستهلاك فقط، وتابع: "يعنى لما تشحن بأموال كبيرة مش هتتحاسب وفق شريحة استهلاك كبيرة.. غير صحيح".

ولفت "حمزة" إلى أن تفاصيل كافة الخدمات الإلكترونية التى توفرها الوزارة متاحة عبر موقع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عبر الإنترنت، بالإضافة إلى الصحفة الرسمية لشركة كهرباء مصر عبر فيس بوك.