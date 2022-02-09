شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصرى لدى جنوب السودان يقدم أوراق اعتماده للرئيس سيلفا كير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم السفير معتز مصطفى عبد القادر أوراق اعتماده سفيرا لجمهورية مصر العربية لدی جنوب السودان إلى الرئيس "سالفا كير" رئيس جمهورية جنوب السودان الشقيقة، وذلك في مقر الرئاسة بالعاصمة جوبا.

أكد السفير المصرى خلال لقائه بالرئيس "كير" على متانة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، مؤكدا توجيهات رئيس الجمهورية بتقديم كافة أشكال الدعم إلى جنوب السودان قيادة وشعبا، بالإضافة إلى تعزيز مجالات التعاون الثنائي بين الجانبين، وأضاف السفير "عبد القادر" أنه يتشرف بتكليفه بالعمل على تنفيذ هذه التوجيهات، والتعاون مع المسؤولين الجنوب سودانيين للعمل على تحقيقها، بما يحق ق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

أكد الرئيس "كير" من جانبه خلال لقاء اعتزازه بالعلاقات الوثيقة بين مصر والسودان والتي تعود إلى ما قبل استقلال بلاده، وطلب نقل تحياته إلى رئيس الجمهورية، معربا عن تقديره الشديد للدعم المتواصل الذي يقدمه إلى جنوب السودان"، كما أعرب "كير" عن تمنياته بالتوفيق للسفير المصري، مؤكدا توجيهاته إلى كافة المسؤولين المعنيين في جنوب السودان بالتعاون معه نحو تحقيق الغايات المشتركة بين الجانبين.