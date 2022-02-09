حصيلة ضحايا إعصار باتسيراى فى مدغشقر ترتفع إلى 92 قتيلا

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها، أن حصيلة ضحايا إعصار باتسيراي فى مدغشقر ترتفع الى 92 قتيلا.

شهدت شرق مدغشقر انهيار المنازل وتهجير المواطنين بسبب إعصار باتسيراي الذى دمر العديد من المنشآت وأودى بحياة العشرات وتسبب فى نزوح المئات من أماكنهم ويعد إعصار باتسيراى ثانى إعصار يضرب الجزيرة الواقعة بالمحيط الهندى.

وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية، أن حجم الضرر والضحايا جراء الإعصار، الذى ضرب شرق مدغشقر مساء أمس مع رياح وصلت سرعتها إلى 235 كيلومترا في الساعة، لم يتضح بعد.

ومع انتقال الكثيرين إلى ملاجئ يخشي المسؤولون المحليون من أن تتسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار في تشريد عشرات آلاف الأشخاص، من جهتها ناشدت وزير البيئة في مدغشقر فاهينالا راهارينرينا المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدة، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي عرضوا بالفعل تقديم المساعدة.