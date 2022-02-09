شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. مجلس النواب يوافق على قانون المجلس الصحى المصرى فى المجموع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، مجلس النواب يوافق على قانون المجلس الصحى المصرى فى المجموع.

مجلس النواب يوافق على قانون المجلس الصحى المصرى فى المجموع

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون المجلس الصحى المصرى فى المجموع، وتم تأجيل أخذ الموافقة النهائية إلى الجلسات القادمة.

تأجيل مباراة الأهلى والجونة بالدوري بسبب اللعب على برونزية مونديال الأندية

تقرر تأجيل مباراة الأهلي والجونة التي كان مقررا لها يوم 14 فبراير الجاري بعد وصول الأهلي لمباراة تحديد المركز الثالث و الرابع ببطولة كأس العالم للأندية.

حالة الطقس.. أجواء غائمة بمختلف الأنحاء وفرص لسقوط أمطار بالسواحل الشمالية

تشهد أغلب أنحاء الجمهورية أجواء غائمة علي مختلف الأنحاء وتكاثر السحب علي شمال البلاد متوقع أن يصابحها تساقط لأمطار خفيفة علي السواحل الشمالية وشمال الدلتا، ومع التقدم في الوقت تتقدم للداخل وتزداد حدتها، وتنشط الرياح علي شمال البلاد نتيجة تكون منخفض جوي علي سطح البحر المتوسط مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج بشكل كبير.

دنيا سمير غانم: نفسى أمثل كل حاجة ما عدا الرعب وبحلم أقف تانى أمام الفخرانى

عبرت النجمة دنيا سمير غانم عن رغبتها في الوقوف مرة أخرى أمام النجم الكبير يحيى الفخرانى وذلك بعد سؤالها عبر خاصية ستورى على حسابها بإنستجرام بعد تلقيها أسئلة من الجمهور والإجابة عليها، وكان أحد الأسئلة التي تلقتها.. تحبى تمثلى قدام مين من الفنانين الرجالة؟، فأجابت دنيا: يحيى الفخرانى، وكانت المشاركة الأولى لدنيا سمير غانم أمام الفخرانى من خلال مسلسل "للعدالة وجوه كثيرة".

بعد حكم الإعدام.. التحقيقات: "دولاب الدكش" مسجل على جوجل لتسهيل وصول الزبائن

كشفت التحريات والتحقيقات فى قضية حسان الدكش، الذى صدر ضده حكما بالإعدام شنقا حتى الموت، بتهمة الاتجار فى المخدرات، أن المتهم قام بتسجيل نفسه على خرائط جوجل باسم دولاب الدكش، حتى يسهل لزبائنه من المدمنين الوصول إليه فى منطقة الزيدية بأوسيم.

مونتيري يتقدم بثلاثية على الجزيرة فى الشوط الأول بكأس العالم للأندية

يتقدم مونتيري المكسيكي على الجزيرة الإماراتي بثلاثية نظيفة 3-0 ، في الشوط الأول من مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس في كأس العالم للأندية المقامة في الامارات حتى 12 فبراير المقبل.

الإفتاء: بيع شبكة الزوجة رغما عنها اعتداء وأكل مال حرام

تلقت دار الافتاء سؤالا نصه: هل يحق للزوج أخذ الشبكة التى قدمها لزوجته غصب عنها أو دون علمها؟، وجاء رد الدار

"سهرة التجمع" تكشف حقيقة طلاق أبو جبل وزوجته الجزائرية الاميرة سمارة

خطف محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر والزمالك الأنظار خلال الساعات الماضية بعد عودته من الكاميرون والتالق مع الفراعنة ، واهتم رواد التواصل الاجتماعى بموقف علاقته بزوجته الجزائرية أميرة سمارة يحيي وترديد شائعات عن انفصالهما .

وزير الدفاع يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث تعزيز العلاقات المشتركة

التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أول كينيث ماكينزى قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليا.

هل حرام أقول كلام حلو لخطيبى؟ دار الإفتاء تجيب

الخِطبة مجرد وعد بالزواج يمكن لأحد الطرفين فسخه متى شاء، حتى إن الخاطب له أن يستردَّ الشبْكة من مخطوبته إذا أراد ذلك ولو كان الفسخ من جهته؛ لأنها جزء من المهر الذي يُستحق نصفه بالعقد ويُستحق كله بالدخول؛ أي إن الخاطب والمخطوبة أجنبيان عن بعضهما، وبقدر ما تكون البنت أصْوَنَ لنفسها وأحرص على عِفَّتِها وشَرَفِها وأبعد عن الخضوع والتكسُّرِ في كلامها وحديثها، بقدر ما تعلو مكانتها ويعظم قدرها عند من يراها ويسمعها وتزداد سعادتها في زواجها، ومن تَعَجَّلَ الشيء قبل أوانه عُوقِب بحرمانه.

يورجن كلوب: صلاح لاعب عظيم ولديه عزيمة كبيرة وخسارة النهائى مازال فى ذهنه

تحدث الالمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول عن مواجهة الريدز غدا الخميس ضد نظيره ليستر سيتى فى إطار الجولة 24 من منافسات الدوري الإنجليزى بريمرليج للموسم الكروى الحالي 2021.

كهربا يقود تشكيل هاتاي سبور الرسمي ضد أنطاليا فى كأس تركيا

أعلن عمر أردوغان، المدير الفني لفريق هاتاي سبور، تشكيل الفريق لمواجهة أنطاليا سبور في دور الـ 16 من بطولة كأس تركيا.

فوكس: 40 نائبا جمهوريا بالكونجرس يدعون بايدن لقياس "قدراته العقلية"

دعا ما يقرب من 40 نائبا جمهوريا فى الكونجرس الأمريكي الرئيس جو بايدن البالغ من العمر 79 عام إلى إجراء اختبار معرفي على غرار المثال الذي وضعه سلفه، الرئيس السابق دونالد ترامب، وفقا لفوكس نيوز.

إصابة فيليب السادس ملك إسبانيا بفيروس كورونا

أعلن البيت الملكى الإسباني، إصابة الملك فيليب السادس، بفيروس كورونا المستجد، اليوم الأربعاء، وكشف بيان الملكية الإسبانية أن أعراضا خفيفة للمرض ظهرت على الملك، وفي الصباح قام بفحص فيروس كورونا، والذى أظهر نتيجة إيجابية.