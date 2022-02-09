شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة ميناء دمياط تعلن استقبال 29 سفينة خلال آخر 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة ميناء دمياط حركة السفن خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث استقبل 29 سفينة صادر ووارد، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 36272 طنا، تشمل 500 طن رمل و18120 طن فوسفات و767 طن سماد و2500 طن بودرة جبس و 1232 طن بسلة و11920 طن يوريا و1233 طن نترات أمونيوم.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 43159 طنا، تشمل 6721 طن قمح و901 طن خشب زان و15329 طن حديد و1165 طن سلاج و18000 طن ذرة و1043 طن فول.

وسجل إجمالى حركة الصادر من الحاويات 653 حاوية مكافئة، تشمل خضراوات ( بطاطا و بطاطس و ملوخية و خضار مجمد مشكل ) و حاصلات زراعية ( أعشاب و بصل و بردقوش و برسيم و زيتون و كتان و ريحان و جوزة الطيب و فول سودانى و قطن و كراوية و كركدية و ليمون ) و فواكه ( برتقال و جريب فروت و فراولة و يوسفي ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات و السعودية و الهند و سريلانكا و إيطاليا و هولندا و سلوفينيا و اسبانيا و باكستان و هونج كونج و سنغافورة و اليابان و كرواتيا و الصين و بنجلاديش وألمانيا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 590 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 2794 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 142525 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 131711 طنا .

كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1266 طن قمح متجه إلى صوامع المنيا ، و عدد 3 قطار بعد أن فرغا عدد 63 حاوية 40 قدم قادمين من الإسكندرية و السادس من أكتوبر ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4783 شاحنة.