مخدرات وبرشام بملايين.. ليلة سقوط تاجر الكيف بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات القبض على مسجل خطر بحوزته

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية نشاط عناصر الإجرامية – له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الإسكندرية تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش والعقاقير المخدرة وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه داخل سيارة بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، وبحوزته 25 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6,250 كيلو جرام - 24000 قرص مخدر، بندقية خرطوش وطلقات لذات العيار - مبلغ مالي – هاتفان محمول).

وتُقدر القيمة المالية لإجمالي المواد المخدرة المضبوطة 2,500,000 – إثنان مليون وخمسمائة ألف جنيه تقريباً.

بمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتحرر محضرا بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.