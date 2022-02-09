خاصة بوزارة التعليم.. ضبط 68 ألف كتاب دراسي داخل مطبعة بالسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من ضبط آلاف من الكتب الخاصة بوزارة التربية والتعليم داخل مطبعة بالسلام.

وبتفتيش المطبعة عُثر على 68 ألف كتاب وغلاف دراسي لسنوات ومواد دراسية مختلفة خاصين بوزارة التربية والتعليم، دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون، وذلك داخل مطبعة "بدون ترخيص" - كائنة بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة، وأمكن ضبط المدير المسؤول.

وبمواجهته اعترف بإدارة المطبعة وارتكابه المخالفات، بالمشاركة مع صاحب المطبعة بقصد تحقيق الربح المادى.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.