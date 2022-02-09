الداخلية تكشف حقيقة فيديو لسيدة ادعت مجاملة قوات الأمن لضابط شرطة بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله بإحدى الحسابات الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمنا مقطع فيديو ادعت خلاله إحدى السيدات بقيام رجال الشرطة بمركز شرطة تلا بمديرية أمن المنوفية بمجاملة والد أحد ضباط الشرطة "من قوة مديرية أمن المنوفية" " على خلاف الحقيقة.

وبالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات وأن حقيقة الواقعة تتمثل في صدور قرار لصالح والد الضابط بتمكينه من "عين" كائنة بالعقار المقيم به والد القائمة على بث مقطع الفيديو.

وعقب تنفيذ القرار وقيام والد الضابط بتأجير " العين" لأحد الأشخاص، قامت أهلية المذكورة بتغيير الأقفال والتعدى على المستأجر وإحداث إصابته.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط "القائمة ببث مقطع الفيديو" ، وبمواجهتها أقرت بقيامها ببث مقطع الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لكسب تعاطف الرأي العام نحوها والتشهير بالطرف الآخر.