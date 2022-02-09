طلب إحاطة بشأن أزمة عدم تعيين أوائل خريجي الجامعات المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تقدمت وكيل لجنة المشروعات والمشروعات الصغيرة النائبة هالة أبو السعد، اليوم الأربعاء، بطلب إحاطة بشأن أزمة عدم تعيين أوائل خريجي الجامعات المصرية حملة الماجستير والدكتوراة.

وقالت النائبة أبو السعد، في طلب الإحاطة، إنه في مصر الجديدة آن الأوان أن نعمل سويًا لعودة الميزان الصحيح لدولة قوية شابة صاعدة تواجه الصعاب بالعلم والفكر السليم .. بالعلم تتقدم الأمم وترقى الشعوب.

وأضافت، ماضون قدمًا لصالح المواطن المصري في كل الجمهورية و في كل الملفات وبالتوازي لنقدم نموذجًا جديدًا لنائب تشريعي ورقابي مضاف إليه دوره الخدمي ونجتهد ونحاول قدر الإمكان.