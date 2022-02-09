التنمية المحلية: إزالة 2074 حالة تعدٍ على مساحة 413.4 ألف م2 خلال 4 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إنه تم إزالة 2074 مبنى على مساحة 413.4 ألف م2 على أملاك الدولة في جميع المحافظات خلال أربعة أيام.

جاء ذلك في تقرير تلقاه اليوم الأربعاء، من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التي حققتها المحافظات منذ بدء المرحلة الثانية من تنفيذ الموجة الـ19 لإزالة التعديات علي أملاك الدولة والتي انطلقت 6 فبراير الجاري وتستمر حتى 26 فبراير؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة فرض هيبة الدولة وإزالة التعديات على أراضيها وأملاكها حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذا لتكليفات اللجنة العليا لاسترداد الأراضي برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.

وأضاف "شعراوي"، أن الأجهزة التنفيذية في المحافظات أزالت 306 حالات تعدٍ على أراضي زراعية أملاك دولة على مساحة 1306 أفدنة، كما تم إزالة التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية بعدد 43 حالة مبني على مساحة أكثر من 7 آلاف م2.

وأوضح، أن هناك تنسيقًا بين المحافظات وكافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من الموجة الحالية بكل حسم وعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من التعديات.

وأكد أن الدولة بكافة أجهزتها المعنية سوف تتصدى بكل حزم لمحالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإيقاف البناء المخالف وفرض هيبة القانون والمتابعة المستمرة لعمليات الإزالة ووقف استنزاف الرقعة الزراعية والحفاظ عليها.

وتابع أن الوزارة تتابع تنفيذ الجدول الزمني التي أعدته كل محافظة لإزالة التعديات بالتنسيق مع جهات الولاية على الأراضي والأجهزة المعنية مع المتابعة المستمرة للأجهزة التنفيذية لمنع التعدي على الأراضي المستردة مرة أخرى خاصة خلال الإجازات والعطلات الرسمية للدولة.

وشدد على ضرورة استمرار التركيز على حالات التعدي على نهر النيل والمجاري المائية بصورة رئيسية في بداية موجة الإزالات بالتنسيق مع مديريات الري ، وكذا حالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية.

ووجه غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة على مدار اليوم لنتائج المرحلة الثانية من الموجة الـ19 والتنسيق مع المحافظات لتذليل أية معوقات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التي تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وتضم بعضويتها ممثلًا من كل من مديرية الأمن وجهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة.

يذكر أن المرحلة الأولى من الموجه الـ19 قد بدأت خلال الفترة (19 - 30) يناير 2022، على أن تكون المرحلة الثانية خلال الفترة (6 - 26) فبراير الجاري والمرحلة الثالثة خلال الفترة (6 - 26) مارس المقبل.