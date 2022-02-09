شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: إدراج ذكرى وفاة هدى شعراوى ومولد شاعر النيل ببرنامج الذكرى السنوية لمنظمة اليونسكو والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف التقرير أن منظمة اليونسكو تُشارك كل عامين منذ عام 1956 في الاحتفالات التي تُنظمها الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبون، لإحياء ذكرى المناسبات التاريخية والشخصيات البارزة؛ بهدف إعطائها أهمية عالمية، حيث نجحت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو خلال عامي 2020 - 2021، في إدراج ذكرى مرور 150 عامًا على إنشاء دار الكتب المصرية والتي أنشئت عام (1870)، ضمن الاحتفالات التي يمكن لليونسكو المشاركة فيها، كما تم إدراج هذه الاحتفالية ضمن مراحل مشروع "تعزيز دور تكنولوجيا المعلومات في صون التراث الوثائقي الرقمي وإتاحة الانتفاع به في الوطن العربي لتحقيق التنمية المُستدامة" والذي تُنفذه اللجنة الوطنية المصرية بالتعاون مع منظمة اليونسكو ودار الكتب والوثائق القومية.