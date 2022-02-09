شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد مستشفى أبو النمرس للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مستشفي أبو النمرس المركزي للوقوف علي مستوي الخدمه المقدمة للمواطنين، وذلك فى إطار المتابعات الدورية للقطاع الصحى لضمان انتظام العمل بالمستشفيات، وتقديم الرعاية الصحية للمواطنين وإزالة أى معوقات.

وحرص محافظ الجيزة علي تفقد مركز تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا بمستشفى أبو النمرس للاطمئنان علي مدي إقبال المواطنين لتلقي التطعيم حرصآ علي سلامتهم، حيث تابع عملية تسجيل الحالات المتلقية للقاح للتأكد من عدم وجود معوقات قد تواجه المواطنين خلال التسجيل لتحقيق أقصي أستفادة لهم .

كما شملت جولة المحافظ تفقد أقسام الاستقبال والطواري وحجرة الحالات الحرجه والبي سي ار بالاضافه الي قسم الحضانات والذي تم أنشاءه حديثآ وتدعيمه بعدد 6 حضانات وكذا الموقف الأنشائي لدور الرعاية .

كما حرص المحافظ علي الاستماع الي المرضي للتأكد من تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وعدم وجود أية معوقات قد تواجههم، موجهآ مدير مديرية الشئون الصحية بتحويل أحدي الحالات الخاصة من ذوي الاحتياجات الخاصة إلي معهد الصم والبكم لتلقيها الرعاية الطبية اللازمة .

رافق المحافظ خلال جولته السيد أبراهيم الشهابي نائب المحافظ والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد والدكتور محمد منصور مدير مديرية الشؤون الصحية واللواء محمد عبد الحميد رئيس مركز ومدينة أبو النمرس.