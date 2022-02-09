شكرا لقرائتكم خبر عن مصر جميلة.. شاركونا بصور تعبر عن جمال وشخصية محافظتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتميز كل محافظة في مصر بعدد من الأماكن التي يتهافت عليها الكثيرون، ليس فقط المدن المشهورة بالسياحة ولكن هناك محافظات تتميز بأجواء جميلة ومختلفة ويحاول كل موهوب في التصوير استخدام عدسات كاميراته لإبراز محافظة وتشجيع السياحة إليها.



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