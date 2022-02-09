شكرا لقرائتكم خبر عن القمر يقترن بالثريا اليوم فى مشهد يزين سماء مصر والوطن العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد بسماء مصر والوطن العربي بعد غروب الشمس اليوم الأربعاء 09 فبراير 2022 وبداية الليل القمر الأحدب المتزايد مقترنا بعنقود نجوم الثريا - الشقيقات السبع - وقرب نجم الدبران الأحمر.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن عنقود الثريا لن يكون مشاهدا بالعين المجردة من داخل المدن بسبب التلوث الضوئي الذي يطمس الأضواء الطبيعية في قبة السماء ولكن يمكن رؤيته بسهولة عبر المنظار أو التصوير الرقمي ، في حين يشاهد نجم الدبران بكل سهولة.

إن هذا العنقود النجمي يشبه نجوم الدب الأصغر إلا انه ضبابي المظهر وبالنسبة لنا في النصف الشمالي من الكرة الارضية فإن عنقود الثريا مرتبط بفصل الشتاء برغم ذلك سيظل يرصد في سماء المساء حتى أبريل المقبل.

القمر والدبران والثريا تتحرك سويا نحو الغرب عبر السماء وذلك نتيجة لدوران الأرض حول محورها ولكن الحركة الحقيقية للقمر هي باتجاه الشرق، حيث يمكن ملاحظة مكان القمر بالنسبة للثريا هذه الليلة ورصد موقعه يوم غدا الخميس حبث سيلاحظ ان القمر ابتعد شرقا مقارنه بهذا ليوم.

بحسب القياسات الحديثة فإن نجوم الثريا ولدت من نفس سحابة الغاز و الغبار منذ حوالي 100 مليون سنه مضت بالمقارنة مع 4 مليارات سنه ونصف لعمر الشمس، ونجوم هذا العنقود مرتبطة ببعضها بواسطة تبادل الجاذبية بينها وتندفع سويا عبر الفضاء والعديد من نجوم الثريا يسطع مئات المرات أكثر من الشمس .