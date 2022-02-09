شكرا لقرائتكم خبر عن "الإعلاميين": المنع والمقاضاة الجنائية لفريق عمل "الحياة أحلى" على الحدث اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر طارق سعدة نقيب الإعلاميين، القرار رقم 4 لسنة 2022 بمنع فريق عمل برنامج "الحياة أحلى" المذاع علي قناة الحدث اليوم من مخرجين ومعدين ومقدمي البرنامج من ممارسة النشاط الإعلامي للكذب والتضليل ونشر أخبار كاذبة.

وأضاف طارق سعدة أن هذا بالإضافه إلى اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد هؤلاء الأشخاص واتخاذ الاجراءات الجنائية أيضا ضد قناة الحدث اليوم لسماحها لغير المرخص لهم بممارسة النشاط الاعلامي وفقا لنص المادتين(88 و89)من قانون نقابة الاعلاميين 93 لسنة2016،ومخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لإتخاذ الإجراءات القانونية ضد قناة الحدث اليوم وكافة الوسائل الإعلامية التي تسمح لغير المرخص لهم بممارسة النشاط الإعلامي وفقا لقانونه 180 لسنة 2018.