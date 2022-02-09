مد أجل الحكم على متهم في مذبحة كرداسة لـ 28 فبراير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، الأربعاء، مد أجل النطق بالحكم في إعادة محاكمة المتهم علام سيد علام القزاز بقضية اقتحام مركز شرطة كرداسة، وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة، والمعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة كرداسة" لجلسة 28 فبراير.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار رأفت ذكي، وعضوية المستشارين طارق صلاح درة وطارق محمود وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وبسكرتارية شنودة فوزي .

جدير بالذكر أن المتهم المعاد إجراءات محاكمته صدر ضده حكم غيابي بالإعدام شنقاً.