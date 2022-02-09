التنمية المحلية: إزالة 2074 حالة تعد على مساحة 413,4 ألف متر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

استعرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التي حققتها المحافظات منذ بدء المرحلة الثانية من تنفيذ الموجة الـ19لإزالة التعديات على أملاك الدولة والتي انطلقت 6 فبراير الحالي وتستمر حتى 26 فبراير 2022، وتأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة فرض هيبة الدولة وإزالة التعديات على أراضيها وأملاكها حفاظا على حقوق الأجيال القادمة وتنفيذاً لتكليفات اللجنة العليا لاسترداد الأراضي برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.

وقال "شعراوي"، إن إجمالي عدد المباني التي تم إزالتها على أملاك الدولة منذ 6 فبراير بلغ 2074 مبنى على مساحة 413,4 ألف متر مربع في جميع المحافظات، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية في المحافظات قامت بإزالة 306 حالة تعد على أراضي زراعية أملاك دولة على مساحة 1306 فدان، كما تم إزالة التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية بعدد 43 حالة مبني على مساحة أكثرمن 7 آلاف متر مربع.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن هناك تنسيقاً بين المحافظات وكافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من الموجة الحالية بكل حسم وعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من التعديات.

واستعرض التقرير الذي تم عرضه على اللواء محمود شعراوي جهود مختلف المحافظات في إزالة التعديات سواء البناء أو الزراعية على الأراضي ملك الدولة، وشدد الوزير على أن الدولة بكافة أجهزتها المعنية ستتصدى بكل حزم لمحاولات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإيقاف البناء المخالف وفرض هيبة القانون والمتابعة المستمرة لعمليات الإزالة ووقف استنزاف الرقعة الزراعية والحفاظ عليها.

وأضاف اللواء محمود شعراوي، أن الوزارة تتابع تنفيذ الجدول الزمني التي أعدته كل محافظة لإزالة التعديات بالتنسيق مع جهات الولاية على الأراضي والأجهزة المعنية مع المتابعة المستمرة للأجهزة التنفيذية لمنع التعدي على الأراضي المستردة مرة أخرى خاصة خلال الأجازات والعطلات الرسمية للدولة، مشددا على ضرورة استمرار التركيز على حالات التعدي على نهر النيل والمجاري المائية بصورة رئيسية في بداية موجة الإزالات بالتنسيق مع مديريات الري وحالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية.

ووجه "شعراوي" غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة على مدار اليوم لنتائج المرحلة الثانية من الموجة 19 والتنسيق مع المحافظات لتذليل أي معقومات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التي تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وتضم في عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن وجهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة.

جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من الموجة الـ 19 قد بدأت من 19/1/2022 وحتى 30 يناير 2022، على أن تكون المرحلة الثانية خلال الفترة من 6 / 2 / 2022 وحتى 26 / 2/ 2022 والمرحلة الثالثة خلال الفترة من 6 / 3 / 2022 وحتى 26 / 3 / 2022.