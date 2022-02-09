بالمستندات| 300 ألف جغرافي.. مشروع قانون لإنشاء نقابة للجغرافيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تقدمت النائبة الدكتورة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بمشروع قانون لإنشاء نقابة للجغرافيين.

وقالت البيومي، أستاذ دكتور بقسم الجغرافيا جامعة حلوان، في تصريح أدلت به إلى "الخليج 365"، اليوم الأربعاء، إن النقابة ستعمل على الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للجغرافيين والمحافظة على كرامة المهنة ووضع وتطبيق الأسس الكفيلة بتنظيم ممارسة المهنة وأداء أعضاء النقابة لواجباتهم في خدمة البلاد ومراقبة تنفيذها.

وأضافت النائبة أن النقابة ستعمل أيضًا على تعبئة قوى أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم في خدمة المجتمع؛ لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية ومواجهة مشكلات التطبيق واقتراح الحلول المناسبة لها والاشتراك الإيجابي في العمل الوطني.

وأشارت البيومي إلى أن النقابة تهدف إلى تنمية روح الإخاء والتعاون بين أعضاء النقابة والعمل على رفع مستوى الأعضاء من النواحي المهنية والاجتماعية والمادية وتأمين حياتهم ورعاية أسرهم اجتماعيًّا واقتصاديًّا وصحيًّا وثقافيًّا.

ونوهت النائبة بأنها ستسهم في دراسة خطط التنمية الاقتصادية والمشروعات التخطيطية والبيئية، والمساهمة في تخطيط برامج ومناهج؛ بحيث تساير حاجات المجتمع وتخدم مصالحه وتفي بمتطلباته.

ولفتت البيومي إلى أن العمل على تنمية ونشر البحوث والدراسات في مختلف المجالات الجغرافية وربط البحوث العلمية والجغرافية بمواقع الإنتاج، وذلك بدراسة أساليب الإنتاج ووسائل تحسینه وزيادته وتخفيض تكاليفه.

وشددت النائبة على ضرورة العمل على نشر الوعي الجغرافي وتنظيم الإشراف والكتب المدرسية والأطالس وتقديم الاستشارات التخصصية، وكذلك متابعة المنشآت الجغرافية؛ لضمان قيامها بأعمالها الفنية على خير وجه.

وقالت البيومي إن نقابة الجغرافيين المصريين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتعتبر الهيئة الممثلة للجغرافيين المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية، وتعتبر هيئة استشارية للدولة في مجال تخصصها، ويكون مقرها الرئيسي بالقاهرة الكبرى؛ ولها فروع بالمحافظات، طبقًا لأحكام القانون.

وكشفت النائبة أن مبررات إنشاء النقابة أن عدد الجغرافيين في مصر يصل إلى نحو ٣٠٠ ألف جغرافي؛ منهم شخصيات في مواقع مهمة في الدولة وكذلك بمراكز عليا في الجامعات المصرية، موضحة أن الخريجين سنويًّا يبلغ عددهم نحو ٥٠٠٠ خريج ولا توجد جهة تتبنى قضاياهم الاجتماعية والمهنية.