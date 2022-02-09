شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة توضح أعراض متلازمة ما بعد الإصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان عن أعراض متلازمة ما بعد الإصابة بكورونا، موضحًا أن الدراسات في عام 2019 اكتشفت أنه بعد الشفاء من كورونا تعود الأعراض مرة أخرى أحيانا.

وأضاف حسام حسنى: "تأثير الفيروس ممكن يفضل في صورة نوع من أنواع التكسير في الجسم والتعب وأيضًا قد يحدث نوع من الاكتئاب وفي نوع آخر مثل تأثر القلب عن طريق زيادة ضربات القلب وممكن تصاب عضلة القلب بالالتهاب".

وتابع الدكتور حسام حسنى :" أكتر حاجة مشهورة عن متلازمة ما بعد الإصابة بكورونا هو تليف نسيج الرئة ممكن يكون ما بين بسيط ومتوسط وشديد"، موضحا أن الأغلب أن يحتاج الشخص لموسعات للشعب الهوائية وكورتيزون عن طريق الفم وبعض المضادات التي تمنع التليف لمدة 3 أشهر حوالي 80% من هذه الحالات تستجيب للعلاج وهناك 20% يفضل التليف موجود ويتحول لتليف مزمن".

وقال الدكتور حسام حسنى: "ليس كل الأشخاص يصابوا بالمتلازمة حوالي 85% من المصابين بكورونا إصابتهم تكون بسيطة وأعراضها بسيطة، الناس اللي بيجيلها كورونا متوسطة أو شديدة هما أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة ما بعد كورونا خاصة في حال كانوا مصابين بالسكر أو الضغط وزيادة الوزن".