شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار بولس فهمى إسكندر يترأس أولى جلسات المحكمة الدستورية 5 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا، اعتبارا من اليوم الأربعاء الموافق 9 فبراير، مهام عمله رسميا، بعد أن أدى صباح اليوم اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، على أن يترأس أولى جلسات المحكمة يوم 5 مارس المقبل.

المستشار بولس فهمي اسكندر رئيسا للمحكمة الدستورية العليا

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب عن التقدير العميق للدور الهام للمحكمة الدستورية العليا، والتي تمثل حلقة هامة في التاريخ العريق للقضاء المصري الشامخ، معرباً عن خالص الأمنيات للرئيس الجديد للمحكمة الدستورية العليا بالتوفيق في بذل الجهد والتفاني، وتحمل المسئولية لنصرة العدالة وتطبيق القانون.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أصدر قرار بتعيين المستشار بولس فهمي إسكندر رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، بدرجة وزير، بعد إحالة المستشار سعيد مرعى، رئيس المحكمة الدستورية العليا للمعاش، اعتبارا من 8 فبراير الجاري، مع إضافة مدة خدمة استثنائية حتى سن السبعين نظرا لظروف مرضه.