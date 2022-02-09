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المطران المساعد للكنيسة الأسقفية يعين قسا جديدا ويثبت 64 عضوا بالكنيسة الأسقفية

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القاهرة - سامية سيد - ترأس المطران أنطونى بول المطران المساعد للخدمة فى إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية خدمة تثبيت أجراها على مدار يومين للأعضاء الجدد بالكنيسة بإبروشية جامبيلا، لـ5 أشخاص من كنيسة القديس لوقا وسبعة وثلاثون شخصا من كاتدرائية الراعى الصالح بالإضافة لاثنين وعشرين شخصًا من كنيسة القديس برنابا. 

وترأس المطران أنطونى بول المطران المساعد للخدمة فى إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية خدمة رسامة القس مارتن ريكس فى أديس أبابا بإثيوبيا.

وتعتبر خدمة وصلاة التثبيت إعلان انضمام الشخص لعضوية الكنيسة الأسقفية إذ يتعهد العضو الجديد أمام الأسقف والراعي والحضور جميعا أمام الله بحفظ الإيمان المسيحى وعقيدة الكنيسة الأسقفية.

جدير بالذكر إن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية هو الإقليم الـ41 لهذه الكنيسة حول العالم ويضم تحت رئاسته 10 دول وهى مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، إرتريا، إثيوبيا، جيبوتى، الصومال، تشاد، موريتانيا، حيث إن إبروشية جامبيلا فقط لديها ما يزيد على 140 كنيسة تخدم ستة قبائل مختلفة.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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